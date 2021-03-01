В Украине робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка

Во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию — ребенка прооперировал робот Da Vinci.

Об этом сообщил генеральный директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в социальных сетях. Он утверждает, что операцию с помощью робота провели 13-летней пациентке с патологией кишечника.

— Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от болей, которые сопровождались рвотой, — отметил Самчук.

По его словам, в развитых странах, где медицина является приоритетом, такие патологии устраняются с помощью роботических систем Da Vinci. Малоинвазивные хирургические вмешательства способны минимизировать развитие спаечного процесса в будущем. Поэтому, когда родители девочки узнали о наличии Da Vinci в больнице, они обратились за помощью.

— С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции, — рассказал директор.

В то же время, хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две “руки” и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей.







Впервые в Украине: во Львове робот-хирург Da Vinci прооперировал 13-летнюю девочку / 2 фотографии

Самчук сообщил, что операция прошла успешно — ранний послеоперационный период удовлетворительный, девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. Пациентке предстоит длительная реабилитация, однако у нее есть хорошая перспектива навсегда забыть о своей проблеме.

К слову, в Одессе медики впервые в мире провели операцию по удалению большой опухоли глаза методом электросварки. В 21-летней девушки был синдром Стюрж-Вебера и большая опухоль глаза — ее диаметр составлял примерно 17 миллиметров.

Директор Института Филатова Наталья Пасечникова рассказала, что методикой этой уникальной операции заинтересовались врачи из Швеции, Германии и США.

Источник: Олег Самчук