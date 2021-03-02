Предотвращает госпитализацию: в Англии провели новое исследование вакцины Pfizer

Согласно новому исследованию Public Health England (PHE), один укол вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech или Oxford/AstraZeneca обеспечивает серьезную защиту от госпитализации и тяжелых заболеваний у пожилых людей.

Новое исследование в Англии показало, что обе вакцины от коронавируса защищают организм более чем на 80%. Однако для такой высокой защиты должно пройти три или четыре недели после первой прививки препаратом. Как известно, вакциной нужно иммунизироваться в два этапа: первый раз в организм вводят половину дозы, а второй раз — полную дозу препарата.

В исследовании, которое еще предстоит рецензировать, приняли участие более 7,5 млн человек в возрасте от 70 лет. Данные также показывают, что проявление симптомов коронавируса у людей старше 70 лет уменьшается примерно через три недели после первой дозы.

Исследование показало, что защита от развития симптоматического Covid-19 колеблется от 57% до 61% для одной дозы укола Pfizer/BioNTech и от 60 до 73% для вакцины Oxford/AstraZeneca. Согласно исследованию, помимо защиты от симптоматических заболеваний, у людей, вакцинированных одной дозой вакцины Pfizer, риск госпитализации в больницу был на 43% ниже, а риск смерти — на 51%.

Авторы заявили, что обе вакцины показали схожие эффекты, добавив, что разовая доза вакцины эффективна примерно на 80% для предотвращения госпитализации. Исследователи отметили, что несмотря на высокую защиту организма, все равно существует риск передачи коронавируса другим людям. По этой причине специалисты просят соблюдать противоэпидемические ограничения.

Covid-паспорт вакцинации

Европейский Союз планирует обсудить с Великобританией создание паспортов вакцинации против коронавируса. В документе общеевропейского образца укажут информацию об иммунизации человека.

Если человек еще не сделал прививку, то паспорт будет содержать информацию о тестах на коронавирус, а также о выздоровлении, если человек болел. Однако паспорта планируют разработать таким образом, чтобы они не нарушали конфиденциальность.