Может ли ношение маски навредить здоровью — исследование

Некоторые люди отказываются носить защитные маски потому, что они неприятные, дискомфортные и вроде как негативно влияют на легкие и дыхание.

Врачи из США выяснили, что маски не препятствуют нормальному дыханию даже у людей с бронхиальной астмой.

Для исследования ученые провели анкетирование 223 взрослых и детей, обратившихся в клинику аллергии Университета Мичигана с сентября по октябрь прошлого года. Пациенты отвечали на вопрос о том, была ли у них диагностирована астма, какую маску носят для защиты от коронавируса и как долго. Около половины (46%) участников сообщили, что страдают астмой.

Также врачи провели пульсоксиметрию в состоянии покоя для измерения уровня кислорода в крови у всех добровольцев с разными видами масок (тканевой, медицинской и респиратора №95).

Результаты измерения показывают, что среднее значение кислорода в крови для первых двух типов составило 98%, для респиратора — 99%, то есть маски не могут уменьшать уровень кислорода в крови.

— Мы не зафиксировали воздействия ношения маски на уровень кислорода в крови ни у одного из пациентов, независимо от того, страдали они астмой или нет. Наши выводы убедительно подтверждают данные о том, что ношение всех типов масок абсолютно безопасно. Надеемся, что это успокоит людей, — утверждают ученые.

К слову, ученые предостерегают, что носить одноразовую маску в течение нескольких дней может быть опасно. Она состоит из слоев микроволокна, которое изготавливают из полипропилена, а его делают из неочищенной нефти.

Со временем волокна распадаются и могут раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути.

Источник: Journal of Allergy and Clinical Immunology