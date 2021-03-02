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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

На Львовщине циркулируют два штамма коронавируса — эпидемиолог

Во Львовской области зафиксированы случаи заражения двумя штаммами коронавируса, однако ни один из них не является южноафриканским или британским.

На Львовщине циркулируют два штамма коронавируса — эпидемиолог

Главный эпидемиолог Львовской области Наталия Иванченко-Тимко на брифинге сообщила о том, что в области циркулируют генотипы В1 и В11.

— То есть, ни южноафриканского, ни лондонского пока на территории области нет, — отметила врач.

Мутации коронавируса в Украине

Немецкая лаборатория Шарите не выявила южноафриканского и британского штаммов в украинских образцах.

Однако главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк утверждает, что на Закарпатье уже циркулирует британская мутация.

По его словам, люди начали болеть второй раз со значительными осложнениями.

Источник: Львовская ОГА

Фото: Depositphotos

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