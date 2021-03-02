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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Названы области, где превышен показатель госпитализаций по Covid-19

В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций больных с коронавирусом.

Лікарня

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. По состоянию на 1 марта высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области — 62% (при определенном показателе 65%) и Ивано-Франковской области — 60,9%.

В других областях при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения уровень госпитализации составил:

  • в Житомирской области — 74,8 (28 февраля — 74,3, 27 февраля — 73,5);
  • в Закарпатской области — 90,4 (28 февраля — 89,4, 27 февраля — 86,6);
  • в Ивано-Франковской области — 146 (28 февраля — 147,3, 27 февраля — 146,6);
  • в Николаевской области — 61,4 (28 февраля — 60,7);
  • в Черновицкой области — 88 (28 февраля -88,1, 27 февраля — 89,9).

Кроме того, руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко сообщила, что сейчас в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска заполненность койко-мест составляет 92%. Там находится 331 пациент, из них 55- в перинатальном центре, где еще почти 40 койко-мест остались в резерве.

В городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

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Рівень госпіталізації

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирус зафиксировали в 5 336 человек. За минувшие сутки выздоровели 5 194 человека, а умерли 162 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Подробнее о коронавирус в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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