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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Победить коронавирус до конца 2021 нереально — ВОЗ

В 2021 году страны мира не смогут полностью справиться с пандемией Covid-19, но могут преодолеть ее худшие последствия.

карантин Ухань

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

— Нельзя думать, что мы покончим с этим вирусом до конца года. Но я считаю, что мы можем преодолеть, если будем разумными, самые худшие последствия — госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией, — отметил Райан.

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По его словам, пандемия остается опасной, особенно после дальнейшего роста числа случаев на этой неделе после семи недель снижения.

В то же время генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения инфекции.

— Если страны полагаются исключительно на вакцины, они совершают ошибку. Все ранее рекомендованные меры должны оставаться в силе, — заявил генеральный директор.

Также он раскритиковал страны, которые накапливают дозы вакцины от Covid-19, что мешает бедным странам получить препарат.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, по состоянию на 2 марта коронавирусом заразились 113,8 млн человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 2,5 млн пациентов.

Лидерами по количеству больных остаются США (28,2 млн), Индия (11,1 млн), Бразилия (10,5 млн), Россия (4,2 млн) и Великобритания (4,1 млн).

Подробнее о коронавирусе в мире читайте в материале.

Фото: Depositphotos

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