Коронавирус, который сейчас фиксируют у пациентов на Закарпатье, стал более агрессивным и токсичным, чем осенью 2020 года.

Об этом заявил директор Закарпатского Центра легочных болезней Василий Скрип в интервью одному из изданий.

— Свойства вируса, который сегодня циркулирует в нашей области, иные, чем были в прошлом году. Очевидно, он более токсичен. Люди заражаются им быстрее и больше, чем в прошлом году, и проявления сильнее. Поэтому картина нарастает более быстро. На основе этого можем говорить, что вирус изменил свои свойства — к сожалению, он стал более агрессивным, — отметил Скрип.

По его словам, ранее критический период болезни приходился с 7-8 до 10 дня. А сейчас этот период наступает на 5-6 день.

— На первый план выходит удушье у больного. Раньше больше было больных с температурой, потерявших запах и вкус. Сейчас — преимущественно с удушьем, то есть кислородной зависимостью, и гипертермическим синдромом, то есть высокой температурой, — утверждает врач.

Также Скрип сообщил об изменении симптоматики коронавируса. У каждого третьего больного фиксируют рвоту и кишечную симптоматику.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирус зафиксировали в 5 336 человек. За прошлые сутки выздоровели 5 194 человека, а умерли 162 человека.

В шести областях Украины — Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой превышен показатель госпитализаций больных с коронавирусом.

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