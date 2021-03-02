Вакцину против коронавируса Covishield, которую закупила Украина из Индии, используют во многих странах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 марта. Вакцина Covishield разработана компанией AstraZeneсa вместе с Оксфордским университетом.

— Такую же вакцину используют во многих странах мира — Австралии, Южной Кореи, Великобритании, странах ЕС и Канаде, — отметил министр.

По его словам, 26 февраля в Канаде официально зарегистрировали препарат Covishield для экстренного использования, так же как и в Украине. На следующей неделе они получат первые 500 тыс. доз этой вакцины, которая сделана Serum Institute в Индии.

Также Степанов рассказал, что согласно последним исследованиям в Великобритании, эффективность вакцины AstraZeneсa в предотвращении госпитализации лиц старше 70 лет составляет более 80%. Поэтому он назвал фейком информацию о том, что вакциной AstraZeneсa якобы нельзя прививать людей старше 65.

Он добавил, что вакцины Serum Institute преквалифицированные ВОЗ, то есть соответствующая экспертная группа определила их безопасными и эффективными.

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине препаратом Covishield началась 24 февраля. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных в зоне проведения ООС.

Всего в Украине состоится пять основных этапов вакцинации против Covid-19. Но основные мероприятия планируют закончить к осени 2021 года.

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