Вакцинация от коронавируса: что нужно знать до и после прививки

С 1 марта в Украине открыли возможность встать в очередь на вакцинацию от коронавирусной болезни Covid-19.

Хотя наше государство получило первую партию вакцины и сейчас лишь наращивает темпы вакцинации, некоторые люди уже начали готовиться к инъекции.

Вокруг вакцин до сих пор распространяют много мифов, однако они не должны стать преградой для вакцинации.

Факты ICTV рассказывают, какие правила нужно соблюдать в период вакцинации и когда можно считать себя полностью защищенным.

Подготовка к вакцинации

Вместе с кампаниями по вакцинации, правительства стран начинают и информационные кампании по подготовке к инъекции. В Украине министр здравоохранения Максим Степанов решил показать своим примером, что вакцинации не стоит бояться.

1 марта он получил первую дозу вакцины CoviShield и рассказал о своем самочувствии.

— Сейчас я на своем примере показал, что вакцина безопасна. Кажется, чувствую себя лучше, чем до вакцинации, – сказал глава Минздрава после инъекции.

Следом за ним первую дозу вакцины получили президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.

На сайте по вакцинации от коронавируса, который запустил Минздрав, сейчас говорят, что перед вакцинацией от коронавируса не нужно делать тест на антитела или антигены к Covid-19, а следовать рекомендациям, существующим с начала пандемии.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев рассказал, что рекомендации перед вакцинацией являются стандартными. Главное, не совершать действий, которые могут привести к снижению иммунитета.

— Не стоит бояться. Страх – это стресс, а он снижает иммунитет, поэтому реакция на введение вакцины может быть не такой, как мы ожидаем. Поэтому стоит положительно себя настраивать на этот процесс. Конечно, не стоит делать такого, что может снижать иммунитет: не употреблять алкоголь, другие психоактивные вещества, не подвергать себя сильному физическому стрессу, – говорит инфекционист.

Не рекомендуется вакцинироваться в течение шести месяцев после болезни Covid-19, в течение 14 дней после прививки от другой болезни. Конечно, если речь идет об определенных неотложных прививках, то их можно делать, даже если после инъекции вакциной от Covid-19 не прошло 14 дней.

Вообще не рекомендуют делать прививки от коронавируса, например, вакциной Pfizer/BioNTech, если у вас наблюдается:

немедленная аллергическая реакция на первую дозу вакцины или любой из ее компонентов (в частности, полиэтиленгликоль);

тяжелая аллергическая реакция после введения первой дозы вакцины или к любому ее компоненту;

немедленная аллергическая реакция на полисорбат.

В общем, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как делать прививку от коронавируса. Он уже посоветует, когда стоит записываться на инъекцию и каких правил стоит придерживаться лично вам.

Консультант по управлению изменениями, инфекционист Вадим Аристов рассказал Фактам ICTV, что особыми случаями могут быть, например, беременность, аллергия и тому подобное.

— В отношении беременных и женщин, которые кормят грудью, достаточных исследований пока нет. Соответственно, нужно в каждом отдельном случае принимать решение, взвешивая риск и пользу. Если это женщина, которая имеет сопутствующие заболевания, которые могут осложнить течение болезни, или у нее существенный риск инфицирования, то тогда, возможно, важнее провакцинироваться, – рассказывает Аристов.

В любом случае перед вакцинацией вы должны пройти небольшой осмотр и ответить на несколько вопросов, которые дадут врачам представление о вашем нынешнем состоянии здоровья и возможности получить первую инъекцию во время визита.

Обычная жизнь и ревакцинация

После первой дозы вакцины вы сможете вернуться к нормальному образу жизни.

Однако, по словам Жигарева, несколько недель все же нужно воздержаться от действий, которые могут ослабить иммунитет.

Также необходимо в течение нескольких недель внимательно наблюдать за собственным самочувствием и сообщать врачу, если:

место инъекции длительное время болит;

место инъекции отекло;

появилась лихорадка;

наблюдается значительная утомляемость;

возникла головная боль;

поднялась температура;

появился озноб.

Конечно, все эти побочные эффекты являются нормальными и должны пройти через несколько дней после вакцинации. Да, это незначительный дискомфорт, но не то, что нельзя решить, проконсультировавшись с семейным врачом.

По мнению Аристова, сейчас информацию о возможном дискомфорте нужно доносить до всех, кто собирается делать вакцинацию. В частности для того, чтобы люди не занимались самолечением.

— Не более, чем у 7% вакцинированных есть легкие побочные эффекты после вакцинации. Рост температуры, легкая ломота в мышцах и суставах, головные боли — это все признаки того, что иммунная система распознала антигены возбудителя и начала реагировать на них выработкой антител и подготовкой иммунных клеток. Нужно подготовить пациентов, чтобы они не применяли для преодоления легких побочных эффектов вакцинации анальгетики и антипиретики. Особенно до начала симптомов, которые могут и не появиться. Это может снизить уровень производимых антител, – объясняет инфекционист.

В зависимости от самочувствия, пациенту могут порекомендовать несколько дней отдохнуть, отказаться от определенных физических упражнений, не садиться за руль и тому подобное.

Однако важнейшим после получения первой дозы вакцины является запись на так называемую ревакцинацию.

— Есть определенный интервал ревакцинации. У нас пишут о 28 днях, но можно ждать до двух месяцев и более. Есть научные данные, свидетельствующие, что если интервал между инъекциями больший, то это даже будет более эффективно. Поэтому не нужно бояться, если вам не удалось ревакцинироваться по определенным причинам через месяц. Можно немного отложить этот процесс, – рассказывает Жигарев.

Конечно, здесь важную роль будет играть самочувствие человека. Хотя в некоторых странах и рекомендуют ревакцинироваться как можно скорее после получения первой дозы, лучше подождать, пока не пройдут любые болезни, даже если речь идет не о Covid-19.

Полная защита

Считается, что после второй инъекции вакцины у человека вырабатывается достаточная защита от коронавирусной болезни.

Речь идет не о том, что человек будет полностью защищен от заражения Covid-19, а том, что значительно снижается риск развития тяжелой формы заболевания.

То есть если до вакцинации пациент, скорее всего, перенес бы коронавирусную болезнь в тяжелой форме, то после второй дозы вакцины он может переболеть в легкой форме.

Однако это не означает, что сразу после введения второй дозы вакцины вы будете в безопасности.

— Вообще мы говорим, что антитела вырабатываются примерно за две-три недели. Через месяц и более уже есть определенная защита. Можно сказать, что уже через месяц после второй инъекции пациент будет иметь полную защиту, – говорит Жигарев.

Ученые до сих пор спорят о том, может ли вакцинированный от коронавируса человек быть носителем болезни и передавать ее другим во время контакта.

Кроме того, как и все другие медицинские препараты, вакцины не эффективны на 100%. Поэтому даже после вакцинации нужно соблюдать правила безопасности, которые введены по всей стране или исключительно в вашей области.

— После прохождения вакцинации все равно нужно соблюдать противоэпидемические меры. То есть держать дистанцию ​​больше 2 м, носить маски и тому подобное. Нужно понимать, что введение вакцины защищает такого пациента лично. У него меньше вероятность осложнений и тяжелого протекания болезни. Однако остается риск после вакцинации болеть в легкой форме или бессимптомно. Для этого необходимо продолжать беречь как себя, так и окружающих. После вакцинации человек не станет супергероем, который преодолел пандемию и может не соблюдать правила безопасности, – говорит Аристов.

В процессе вакцинации нет ничего страшного, а незначительные ограничения почти не повлияют на жизнь людей после прививки. Главное – нормально относиться к этому процессу и не верить в мифы.

Однако, даже зная о побочных эффектах и ​​о том, как готовиться к вакцинации, не стоит пренебрегать обращением к врачам. Они помогут пережить побочные эффекты после инъекции, если такие вообще будут.

Хотя вакцинация в Украине только началась, готовиться к ней нужно всем, ведь только ее массовость обеспечит преодоление пандемии.