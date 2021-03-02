Вакцинация президента Зеленского препаратом AstraZeneca, иммунизация остатками вакцины и невозможность побороть пандемию до конца года — Факты ICTV собрали главные новости 2 марта о коронавирус в Украине и мире.

Сегодня прививку от коронавируса сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал граждан не бояться вакцинации и записываться в электронную очередь.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до конца лета Минздрав планирует ускорить процесс вакцинации и делать 5-7 млн ​​прививок в месяц.

Степанов также сообщил об изменениях в дорожной карте вакцинации. Отныне, остатки вакцины могут получить лидеры мнений, деятели культуры, спортсмены и лидеры религиозной общины.

За первый день в приложение Дія на вакцинацию записались уже более 38 тыс. украинцев, еще 5 280 человек записались через интернет-портал.

Коронавирус в мире

Соцсеть Twitter начинает бороться с фейками о коронавирусе. Отныне, все твиты с дезинформацией о пандемии будут маркироваться.

После одного такого случая аккаунт получит предупреждение, после пяти — будет заблокирован навсегда.

В ВОЗ заявили, что прогнозы полностью победить коронавирус до конца этого года преждевременные и нереалистичны.

Однако надеются, что вакцинация значительно улучшит ситуацию и уменьшит последствия инфекции.

— Если мы будем умны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией, — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Китай сообщил об ускорении темпов вакцинации, власти планируют провакцинировать 40% населения до июня 2021 года.

Молдова между тем, только начинает кампанию вакцинации. Первыми прививки получат работники реанимационных отделений и больниц, занимающихся именно Covid-19.

В то же время в Чехии ситуация остается критической. За последние сутки страна установила антирекорд по количеству больных с осложненным течением болезни — 1 568 человек.

Сейчас в стране действует жесткий карантин, закрыты учебные заведения и все магазины, кроме тех, которые продают вещи первой необходимости.

Вакцинация в Украине

За последние сутки в Украине иммунизировали 1 764 человека. Больше всего прививок было сделано в Донецкой области — 180.

Сейчас эта область является лидером и по общему количеству провакцинированных — 400 человек.