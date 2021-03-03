PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Почему задерживается поставка вакцины Pfizer в Украину — ответ Ляшко

Вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech в размере 117 тыс. доз, которую должны были поставить в Украину в рамках программы COVAX в январе, задерживается из-за юридических препятствий.

ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии одному из изданий.

— Штаб-квартира Pfizer подписывала документы с глобальной инициативой COVAX, и там были юридические моменты, которые отшлифовывали юристы. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, и мы будем ожидать первую партию вакцины Pfizer в Украине, — отметил Ляшко.

Читайте
Вакцинация по-украински: как обещанная AstraZeneca оказалась индийской Covishield

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки препарата в Украине задерживается из-за дефицита вакцины.

По его словам, Украина получила подтверждение поставки в середине февраля, но по состоянию на 2 марта препарат до сих пор не доставили.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

24 февраля в Украину доставили 500 тыс. доз вакцины CoviShield из Индии. По словам Максима Степанова, к концу 2021 года Минздрав планирует бесплатно вакцинировать всех желающих. В Украине иммунизация добровольная.

По мнению министра, сейчас Минздрав способен вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц и планирует постоянно увеличивать скорость.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Виктор Ляшко

Источник: Радио Свобода

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка