Почему задерживается поставка вакцины Pfizer в Украину — ответ Ляшко

Вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech в размере 117 тыс. доз, которую должны были поставить в Украину в рамках программы COVAX в январе, задерживается из-за юридических препятствий.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии одному из изданий.

— Штаб-квартира Pfizer подписывала документы с глобальной инициативой COVAX, и там были юридические моменты, которые отшлифовывали юристы. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, и мы будем ожидать первую партию вакцины Pfizer в Украине, — отметил Ляшко.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки препарата в Украине задерживается из-за дефицита вакцины.

По его словам, Украина получила подтверждение поставки в середине февраля, но по состоянию на 2 марта препарат до сих пор не доставили.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

24 февраля в Украину доставили 500 тыс. доз вакцины CoviShield из Индии. По словам Максима Степанова, к концу 2021 года Минздрав планирует бесплатно вакцинировать всех желающих. В Украине иммунизация добровольная.

По мнению министра, сейчас Минздрав способен вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц и планирует постоянно увеличивать скорость.

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Фото: Виктор Ляшко