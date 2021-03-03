Вакцинированный от Covid-19 врач из Днепра, который одним из первых сделал прививку индийским препаратом Covishield, рассказал о своих ощущениях в социальных сетях.

Врач Алексей Береглий вакцинировался 26 февраля.

— Сегодня я получил вакцину. Ощущение довольно необычные. Это как одним из первых ступить на поверхность Луны, ведь этот маленький шаг, который каждый из нас может сделать, способен спасти человечество! Состояние замечательное, — написал врач в день вакцинации.

По его словам, в первый день после прививки он зафиксировал повышение температуры до 38 °С и почувствовал головную боль.

— Это предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола решила эту проблему. Чувствую незначительную боль в области места инъекции, — написал Береглий.

На второй день врач сообщил, что участок в месте прививки еще болит, но температура спала до 36,7 °С.

Уже на третий день плечо перестало болеть, самочувствие не изменилось. Врач также не почувствовал изменений в самочувствии на четвертый день после вакцинации против Covid-19.

— Общее самочувствие позволяет работать на все 100%, — отметил врач.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 3 марта 2021 в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса. Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.

В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Алексей Береглий