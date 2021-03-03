Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса, но преодолеть ее поможет вакцинация населения.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 3 марта.

— Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сладить мы с вами. Ответ прост — вакцинация, — отметил министр.

По словам Степанова, последний локдаун, адаптивный карантин, активное зонирование регионов и зимние каникулы позволили уменьшить пагубное влияние Covid-19 на социально-экономические связи в Украине и подготовить медицинскую систему к вакцинации людей.

— Что касается количества людей, которых мы можем вакцинировать в месяц, то можем выходить на 5-7 млн, — сказал Степанов.

Министр напомнил, что за год борьбы с пандемией привлечены 131 500 врачей, перепрофилированы 542 медицинские учреждения, увеличено количество койко-мест для больных с Covid-19 с 12 704 до 69 500, из которых обеспечено кислородом 59 471 кровать.

В больницах есть 6 142 аппараты искусственной вентиляции легких, привлеченные и для лечения больных Covid-19, а лабораторные центры Минздрава могут делать до 80 тыс. тестирований на коронавирус в сутки.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

24 февраля в Украину доставили 500 тыс. доз вакцины CoviShield, разработанной Oxford/AstraZeneca и произведенной на мощностях Serum Institute.

По состоянию на утро 3 марта 2021 в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса. Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек. На первом этапе вакцинации прививки проводят медицинским работникам.

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