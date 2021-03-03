Вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны — посол Великобритании

Вакцины против коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 — идентичны, ведь первая является только лицензионным названием второй при производстве в Индии.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в социальных сетях.

— Вакцина против Covid-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, что использует Украина, отличаются по формуле, категорически неверно, — отметила Симмонс.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute и имеет торговое название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали 22 февраля.

Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в ????????, відрізняються за формулою, є категорично неправильним. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021



Всемирная организация здравоохранения также одобрила вакцину Oxford / AstraZeneca для экстренного применения. Разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

24 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против Covid-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield). До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

По состоянию на утро 3 марта 2021 в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса. Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.

На первом этапе вакцинации прививки проводят медицинским работникам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Melinda Simmons