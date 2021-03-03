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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Учителей не будут записывать через портал Дія на вакцинацию — Ляшко

Украинским работникам образования не нужно записываться на вакцинацию от Covid-19 через электронное приложение Дія.

Віктор Ляшко

Об этом в интервью заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко и сообщил, что учителей будут вакцинировать мобильные бригады прямо на рабочем месте, вставать в очередь им не нужно.

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— Работников образования в Дії не регистрируют, там запись в лист ожидания. Если вы работник образования, вас в списки подаст работодатель, — сказал врач.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что к концу 2021 года Минздрав планирует бесплатно вакцинировать всех желающих.

В то же время министр напомнил, что иммунизация в Украине добровольная.

По мнению министра, сейчас Минздрав способен вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц и планирует постоянно увеличивать скорость.

Источник: Doctor Bulavinova

Фото: Виктор Ляшко

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