Украинским работникам образования не нужно записываться на вакцинацию от Covid-19 через электронное приложение Дія.

Об этом в интервью заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко и сообщил, что учителей будут вакцинировать мобильные бригады прямо на рабочем месте, вставать в очередь им не нужно.

— Работников образования в Дії не регистрируют, там запись в лист ожидания. Если вы работник образования, вас в списки подаст работодатель, — сказал врач.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что к концу 2021 года Минздрав планирует бесплатно вакцинировать всех желающих.

В то же время министр напомнил, что иммунизация в Украине добровольная.

По мнению министра, сейчас Минздрав способен вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц и планирует постоянно увеличивать скорость.

Источник: Doctor Bulavinova

Фото: Виктор Ляшко