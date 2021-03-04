В Турции успешно завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Окончательная эффективность сыворотки составила 83,5%.

В компании Лекхим (Киев), которая является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине, рассказали, что в финальном этапе испытаний вакцины приняли участие более 10 тыс. человек.

При этом использование этой вакцины предупреждает тяжелые формы болезни и госпитализацию в 100% случаев.

Китайский производитель вакцины против коронавируса Sinovac подал заявку на регистрацию своего вещества в Украине 10 февраля.

Читайте Стоит ли Украине отказываться от вакцины Sinovac и почему эффективность не самый важный показатель

Поставка первой партии в 700 тыс. доз по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

Еще в декабре 2020 года в Минздраве сообщили, что Украина договорилась о поставках 1,9 млн доз вакцины Sinovac.