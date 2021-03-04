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Валентина Летяк |

83,5% – окончательная эффективность вакцины Sinovac от коронавируса

В Турции успешно завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Окончательная эффективность сыворотки составила 83,5%.

вакцина Sinovac Biotech

В компании Лекхим (Киев), которая является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине, рассказали, что в финальном этапе испытаний вакцины приняли участие более 10 тыс. человек.

При этом использование этой вакцины предупреждает тяжелые формы болезни и госпитализацию в 100% случаев.

Китайский производитель вакцины против коронавируса Sinovac подал заявку на регистрацию своего вещества в Украине 10 февраля.

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Поставка первой партии в 700 тыс. доз по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

Еще в декабре 2020 года в Минздраве сообщили, что Украина договорилась о поставках 1,9 млн доз вакцины Sinovac.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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