Украину накрыла очередная волна заболеваемости коронавирусом, однако на этот раз доля тяжелых больных критически высока.

Об этом заявила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская. Она подчеркнула, что это неразрывно связано с мутациями Covid-19.

Рост тяжелых больных коронавирусом может стать серьезным вызовом для украинской медицинской системы.

— Сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделение интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет тяжелым с момента появления первых больных, — написала Ольга Голубовская в своем Facebook.

Инфекционист подчеркнула, что этот период может стать самым тяжелым со времени появления первых больных.

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Ольга Голубовская иронично заметила, что именно вчера, 3 марта, был ровно год с момента выявления первого случая Covid-19 в Украине.

Тяжелые формы коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему тяжелое течение Covid-19 в Украине встречается все чаще.

Главной причиной министр назвал мутации вируса, а также несвоевременные обращения больных к врачам.

Также мутации Covid-19 могут давать новую клиническую картину: сейчас у многих пациентов анализы в норме, однако пациент находится в тяжелом состоянии.