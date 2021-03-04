PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Наступает самый сложный этап: Голубовская о резком росте тяжелых больных Covid-19

Украину накрыла очередная волна заболеваемости коронавирусом, однако на этот раз доля тяжелых больных критически высока.

Ольга Голубовська

Об этом заявила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская. Она подчеркнула, что это неразрывно связано с мутациями Covid-19.

Рост тяжелых больных коронавирусом может стать серьезным вызовом для украинской медицинской системы.

— Сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделение интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет тяжелым с момента появления первых больных, — написала Ольга Голубовская в своем Facebook.

Инфекционист подчеркнула, что этот период может стать самым тяжелым со времени появления первых больных.

[More_news_improved id = “4212072” template = “block”]

Ольга Голубовская иронично заметила, что именно вчера, 3 марта, был ровно год с момента выявления первого случая Covid-19 в Украине.

Тяжелые формы коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему тяжелое течение Covid-19 в Украине встречается все чаще.

Главной причиной министр назвал мутации вируса, а также несвоевременные обращения больных к врачам.

Также мутации Covid-19 могут давать новую клиническую картину: сейчас у многих пациентов анализы в норме, однако пациент находится в тяжелом состоянии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка