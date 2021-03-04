4 марта количество больных коронавирусом в Украине снова пересекло отметку в 10 тыс. – впервые с начала года.

В то же время по миру продолжают распространяться новые штаммы коронавируса, которые до сих пор изучаются. Однако увеличение количества заболеваний уже связывают с приходом в Украину новых штаммов болезни.

Возможно, достаточно скоро нам придется ориентироваться на новые симптомы и чаще обращаться к врачам с подозрением на заболевание Covid-19.

Факты ICTV рассказывают о последних исследованиях новых штаммов коронавируса и прогнозах относительно распространения болезни в Украине.

Новое о новых

В мире до сих пор продолжаются исследования различных штаммов коронавируса, чтобы выяснить, чем именно они отличаются, являются ли более опасными для людей и тому подобное.

Сейчас, кроме обычного Covid-19, выделяют:

британский штамм;

южноафриканский штамм;

бразильский штамм.

Любой вирус мутирует со временем, что и приводит к образованию штаммов, которые отличаются различным набором характеристик. Конечно, за период пандемии находили много незначительных мутаций, но выделили всего три новых штамма, поскольку они больше отличаются от “оригинала”.

Насчет британского штамма, например, сначала речь шла лишь о том, что он более заразен. Однако сейчас исследования, опубликованные в British Health Foundation, показывают, что он может отличаться не только этим.

Есть небольшая разница в симптоматике. Британский штамм чаще находят у людей, которые жалуются на постоянный кашель (35%), тогда как другие штаммы вызывали кашель в 27% случаев.

Также для него характерны такие симптомы, как:

сильная утомляемость;

лихорадка;

боль в мышцах;

боль в горле.

Однако вышеуказанные симптомы проявляются примерно в том же количестве, что и при других штаммах Covid-19. А вот потеря запаха или вкуса наблюдается несколько реже – в 15% случаев для британского штамма против 18% для обычного.

Последние исследования Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов (Nervtag) показывают, что британская вариация Covid-19 вполне может быть более смертоносной, чем другие штаммы.

Однако до сих пор продолжаются исследования, чтобы лучше понять полученные данные.

– Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих данных есть много неопределенности, и нам нужна дополнительная работа, чтобы получить точную информацию об этом, но вызывает беспокойство то, что британский штамм коронавируса приводит к увеличению смертности и передаваемости, – заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс.

Бразильский и южноафриканский штаммы менее исследованы, но сейчас бытует мнение, что они также являются более заразными.

В то же время, исследователи из Эдинбургского университета сообщают о штамме коронавируса, которому сейчас дали название B1.525. До сих пор непонятно, в какой стране он впервые появился.

Хуже всего то, что там же нашли мутацию E484K, которая не только позволяет вирусу быстрее распространяться, но и потенциально делает его более устойчивым к антителам. Однако, как и в случае со всеми другими штаммами, нужно провести не одно исследование, чтобы лучше понять его природу.

Начало новой волны

Эти штаммы уже фиксировали на территории стран Европы.

Инфекционист Ольга Голубовская даже высказала мнение о том, что эти штаммы уже добрались до Украины и сейчас распространяются по ней.

– Компания Фармак, предоставившая возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 нашему Институту эпидемиологии и инфекционных болезней в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата, получила интересные данные. Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501 – N501Y, – пишет Голубовская.

По ее словам, именно эта мутация есть в британском, бразильском и южноафриканском штаммах коронавируса. 4 марта информацию подтвердил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине уже началась третья волна пандемии Covid-19.

– Уже сейчас очевиден факт, что у нас началась третья волна пандемии. Уже в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе, – заявил глава Кабинета министров.

Это было довольно ожидаемо, из-за чего в Украине и старались как можно быстрее начать вакцинацию, которая должна уменьшить “размер” этой волны.

Вероятность начала третьей волны коронавируса в Европе озвучивали еще в начале февраля. В журнале Science опубликовали статью ученых Дании, которые предупреждали, что британский штамм Covid-19 может спровоцировать начало третьей волны пандемии.

Сейчас ситуация в Европе фактически подтверждает слова ученых. Британская вариация распространяется с большей скоростью, что и вызывает новую волну заболевания.

Прогнозы для Украины

К сожалению, прогнозы для нашего государства являются достаточно негативными. Согласно исследованию ученых КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, адаптация общества к коронавирусу значительно ухудшилась – почти в пять раз.

По мнению ученых, из-за подобной тенденции в первой половине марта летальность от Covid-19 может вырасти примерно до 1,93-1,95%. В дальнейшем ожидают незначительное снижение уровня смертности от коронавирусной болезни.

Долгосрочных прогнозов по распространению заболевания в настоящее время не дают, но краткосрочное моделирование (примерно до середины марта 2021 года) показывает, что в ближайшее время стоит ожидать всплеска инфекции.

– Согласно этим расчетам на указанном отрезке времени (26 февраля – 11 марта, – Ред.) предполагается, что количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4,5-9 тыс. человек в сутки по оптимистическому сценарию и 5-10 тыс. – по пессимистическому. Количество летальных случаев на указанном отрезке времени может колебаться в диапазоне 40-140 в сутки, количество выздоровлений – 1,5-5,5 тыс. в сутки, – говорится в исследовании.

Что будет в конце марта – пока сказать трудно. Все будет зависеть от поведения украинцев и скорости распространения вируса.

Однако премьер-министр не исключает, что в случае значительного ухудшения ситуации придется снова возвращаться к локдауну.

– Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицинская система не справляется, то, наверное, у нас не будет иного выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел, – сказал Шмыгаль.

Сложившаяся в настоящее время ситуация четко показывает, что расслабились не только украинцы, но и граждане всего мира. Мы слишком быстро махнули рукой на новые штаммы Covid-19, которые могут оказаться не только более заразными, но и более устойчивыми к антителам.

Наверное, пора прийти в себя и понять, что начало вакцинации не гарантирует скорого возвращения к нормальной жизни.

Мир до сих пор живет в состоянии пандемии, а это значит, что каждый из нас должен вкладываться в борьбу с ней, соблюдая меры безопасности и приобщаясь к вакцинации. Иначе однажды мы можем увидеть штамм, который будет смертоноснее других, но будет слишком поздно.