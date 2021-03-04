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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Шмыгаль объяснил, почему из больниц выписывают пациентов с симптомами Covid-19

В Украине есть случаи, когда пациентов, которые лечатся от коронавируса, выписывают из больницы с кислородной недостаточностью. Это происходит только тогда, когда необходимо освободить места для тяжелых пациентов.

лікарня

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из изданий.

— Вирус распространяется не всегда равномерно. Если мы говорим, что в Украине занята треть мест с кислородом, то в Ивано-Франковской области, в красной зоне — все.

В таком случае врачи в первую очередь предоставляют места тем, у кого жизнь зависит от подачи кислорода. Если же угрозы жизни нет, но остаются симптомы, то выписывают, чтобы освободить места для тяжелых пациентов, — отметил Шмыгаль.

Он утверждает, что врачи, которые выписывают пациентов, несут за это ответственность. Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород, в этом помогают волонтеры. Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека.

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Шмыгаль добавил, что сейчас в Украине более 6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них заняты 600-700. Их никогда не было много, ведь более эффективное средство для человека с пневмонией — кислородные концентраторы. С 66 тыс. койкомест для больных Covid-19 почти 60 тыс. обеспечено кислородом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 случаев коронавируса. За прошлые сутки выздоровели более 4,8 тыс. пациентов, летальных случаев — 194.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве (868), а также Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Фокус

Фото: Depositphotos

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