Первые случаи британского штамма в Украине, начало третьей волны и эффективность вакцин, Факты ICTV собрали главные новости 4 марта о коронавирусе.

На Ивано-Франковщине официально подтвердили два случая инфицирования британским штаммом Covid-19, больные находятся под наблюдением врачей.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начинается третья волна коронавируса и не исключил возможности введения еще одного локдауна, а также добавил, что обязательно публично вакцинируется, как только до него дойдет очередь.

Фармакологическая компания Фармак вместе с учеными из Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского разработали новый ПЦР-тест, который способен обнаруживать даже новые штаммы коронавируса.

Результаты исследований размещены в международной базе GISAID, а тест-системы уже доступны для предварительного заказа.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге сообщила, что Кабмин выделил 1,482 млрд грн на вакцинацию против Covid-19.

Еще 341 млн выделили лабораториям Минздрава, которые проводят тестирование на Covid-19.

Коронавирус в мире

Германия собирается постепенно снимать ограничения с 8 марта.

Канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель разработали пяти-этапный план снятия карантина.

В тоже время в Эстонии вводят жесткие ограничения, сообщила премьер-министр Кая Каллас и добавила, что в стране фактически действует чрезвычайное положение.

— Вирус распространяется взрывообразно. Март будет очень тяжелым, — сказала Кая Каллас.

Новое исследование Бристольского университета свидетельствует о том, что одна доза вакцины AstraZeneca на 80,4% защищает пожилых людей от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Средний возраст лиц, которые принимали участие в исследовании, составляет 88 лет, а самой высокой эффективности вакцина достигла через две недели после прививки.

Вакцинация в Украине

За последние сутки в Украине вакцинировали от Covid-19 2 680 человек.

С начала кампании по иммунизации населения прививки от коронавируса получили уже 9 568 человек, сейчас всем сделали только первую прививку.