Первые случаи британского штамма в Украине, начало третьей волны и эффективность вакцин, Факты ICTV собрали главные новости 4 марта о коронавирусе.
На Ивано-Франковщине официально подтвердили два случая инфицирования британским штаммом Covid-19, больные находятся под наблюдением врачей.
Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начинается третья волна коронавируса и не исключил возможности введения еще одного локдауна, а также добавил, что обязательно публично вакцинируется, как только до него дойдет очередь.
Фармакологическая компания Фармак вместе с учеными из Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского разработали новый ПЦР-тест, который способен обнаруживать даже новые штаммы коронавируса.
Результаты исследований размещены в международной базе GISAID, а тест-системы уже доступны для предварительного заказа.
Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге сообщила, что Кабмин выделил 1,482 млрд грн на вакцинацию против Covid-19.
Еще 341 млн выделили лабораториям Минздрава, которые проводят тестирование на Covid-19.
Коронавирус в мире
Германия собирается постепенно снимать ограничения с 8 марта.
Канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель разработали пяти-этапный план снятия карантина.
В тоже время в Эстонии вводят жесткие ограничения, сообщила премьер-министр Кая Каллас и добавила, что в стране фактически действует чрезвычайное положение.
— Вирус распространяется взрывообразно. Март будет очень тяжелым, — сказала Кая Каллас.
Новое исследование Бристольского университета свидетельствует о том, что одна доза вакцины AstraZeneca на 80,4% защищает пожилых людей от тяжелого течения коронавирусной болезни.
Средний возраст лиц, которые принимали участие в исследовании, составляет 88 лет, а самой высокой эффективности вакцина достигла через две недели после прививки.
Вакцинация в Украине
За последние сутки в Украине вакцинировали от Covid-19 2 680 человек.
С начала кампании по иммунизации населения прививки от коронавируса получили уже 9 568 человек, сейчас всем сделали только первую прививку.