Дети и подростки, которые посещают школу, повышают риск развития симптомов и заболевания коронавирусом взрослого. Однако это происходит только в случае, если школы не придерживаются противоэпидемических ограничений.

Об этом свидетельствуют данные исследования, который провели в формате онлайн-опроса в США. Джастин Лесслер из Университета Джона Хопкинса и его коллеги проанализировали ответы на опрос в социальной сети Facebook, который провели в конце 2020 года среди более чем 0,5 млн человек.

Согласно результатам опроса люди, живущие с детьми школьного возраста, чаще обнаруживали у себя симптомы коронавируса или получали положительный результат теста на SARS-CoV-2.

Исследователи также обнаружили, что это произошло из-за того, что некоторые школы не придерживались противоэпидемических ограничений. В частности, ученики и учителя не носили маски, а также между партами учащихся было небольшое расстояние.

Риск “постоянного” заражения Covid-19

Люди с ослабленной иммунной системой могут длительное время не выздоравливать от Covid-19, из-за этого вскоре антитела больше не смогут бороться с опасным вирусом. Это выяснили во время исследования в Университете Южной Калифорнии.

Ученые изучили состояние трех пациентов: детей младше пяти лет и человека в возрасте от 20 до 25 лет. Согласно результатам, следы коронавируса в их организме оставались в течение 162 дней с момента заражения.

По словам ученых, что люди с ослабленным иммунитетом более уязвимы к Covid-19, чем люди с крепкой иммунной системой. Исследователи заявили, что такие результаты дают основания для того, чтобы переосмыслить лечение пациентов с ослабленной иммунной системой.