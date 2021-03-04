Венгрия усилит карантин из-за роста новых случаев Covid-19

В Венгрии усилят карантинные мероприятия из-за увеличения в стране смертности и госпитализаций от коронавируса.

С 8 марта на две недели закроют предприятия. В этот период только продуктовые магазины, аптеки и заправочные станции могут оставаться открытыми. Детские сады и начальные школы не будут работать до 7 апреля.

— Если мы сейчас не закроемся, то не только количество инфекций и смертей радикально возрастет, это задержит открытие экономики, — заявил премьер-министр Гергей Гуяш.

Он утверждает, что третья волна коронавируса, которая есть сейчас, сильнее чем вторая. Власть введет дополнительный пограничный контроль.

Также во время карантина в Венгрии будет действовать комендантский час с 20.00 до 5.00, школьники из средних школ и студенты университетов продолжат учиться дистанционно. Не будут работать гостиницы, спа-центры, театры, рестораны (только навынос).

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Гуяш призвал население носить маски в общественных местах и ​​соблюдать социальную дистанцию.

К этому времени правительство Венгрии придерживалось стратегии быстрой вакцинации как ключа к решению проблем с ростом заболеваемости, вызванной новыми штаммами Covid-19.

По данным ВОЗ, в стране за все время пандемии зафиксировали 439 900 случаев коронавируса.

Коронавирус в мире

По состоянию на 4 марта в мире зафиксировано 114,6 млн случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 2,5 млн человек.

Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются США (28,4 млн), Индия (11,1 млн), Бразилия (10,6 млн), Россия (4,2 млн) и Великобритания (4,1 млн).

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