Иммунитет к коронавирусу после вакцинации защищает лучше, чем после перенесенной болезни.

О том, что вакцина дает более стойкий иммунитет чем антитела, которые самостоятельно вырабатывает организм, во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ляшко сказал, что иммунная защита после прививки не только более устойчива к инфекции, но и более длительная.

Врач также отметил, что перенесенная болезнь не является противопоказанием к прививке.

Вакцинация в Украине

По данным анализа Киевской школы экономики коллективный иммунитет от коронавируса в Украине составляет не более 20%.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко добавил, что по оценкам ВОЗ, необходимо, чтобы коллективный иммунитет был на уровне 60-70%.

Фото: Виктор Ляшко