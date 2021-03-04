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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Вакцина защищает от Covid-19 лучше чем антитела — Ляшко

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации защищает лучше, чем после перенесенной болезни.

Віктор Ляшко

О том, что вакцина дает более стойкий иммунитет чем антитела, которые самостоятельно вырабатывает организм, во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Ляшко сказал, что иммунная защита после прививки не только более устойчива к инфекции, но и более длительная.

Врач также отметил, что перенесенная болезнь не является противопоказанием к прививке.

Вакцинация в Украине

По данным анализа Киевской школы экономики коллективный иммунитет от коронавируса в Украине составляет не более 20%.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко добавил, что по оценкам ВОЗ, необходимо, чтобы коллективный иммунитет был на уровне 60-70%.

Фото: Виктор Ляшко

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