В Украине могут начать вакцинировать определенные категории населения, у которых большой риск инфицироваться, раньше, чем планировалось. Но план вакцинации не будут менять — останутся четыре этапа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во-время пресс-конференции на тему Год работы правительства в Киеве 4 марта.

— У нас эти этапы так и расписаны, они накладываются: уже во время первого этапа мы начинаем второй этап вакцинации. Туда как раз входят педагоги, медики, кроме тех, которые работают с коронавирусом, военные, кроме тех, кто в зоне ООС, — отметил премьер-министр.

Он утверждает, что такие совмещения будут происходить благодаря возможности управлять очередью вакцинации через электронный реестр.

Также Шмыгаль добавил, что деление на этапы в Украине соответствует европейскому. Однако могут и изменить порядок вакцинации.

— Есть идеи вакцинировать, подвинуть по приоритетности, возможно, журналистов. На Всеукраинском совете церквей советовали выше поднять в этапности священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми, — сказал он.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первыми прививки получили медицинские работники и военные.

По состоянию на 4 марта 9 568 украинцев вакцинировались от коронавируса. За последние сутки инъекции сделали 2 680 людям.

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