Доля заражений британским штаммом коронавируса в Германии составляет более 40% от общего количества новых случаев.

По данным Института Роберта Коха, наблюдается доминантный характер мутации вируса Б117.

Руководитель института Лотар Вилер и другие эксперты считают этот штамм более заразным, чем другие.

По состоянию на 5 марта в стране зафиксировано 2 млн 482 тыс. 522 случая коронавирусной болезни.

Локдаун в Германии

Несмотря на рост заболеваемости, канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель начинают ослабление ограничений с 8 марта.

Снятие ограничений будет проходить в пять этапов.

8 марта откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Гражданам разрешено проводить встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет