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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Доля заражений британским штаммом Covid-19 в Германии более 40%

Доля заражений британским штаммом коронавируса в Германии составляет более 40% от общего количества новых случаев.

Доля заражений британским штаммом Covid-19 в Германии более 40%

По данным Института Роберта Коха, наблюдается доминантный характер мутации вируса Б117.

Руководитель института Лотар Вилер и другие эксперты считают этот штамм более заразным, чем другие.

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По состоянию на 5 марта в стране зафиксировано 2 млн 482 тыс. 522 случая коронавирусной болезни.

Локдаун в Германии

Несмотря на рост заболеваемости, канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель начинают ослабление ограничений с 8 марта.

Снятие ограничений будет проходить в пять этапов.

8 марта откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Гражданам разрешено проводить встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет

Фото: Depositphotos

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