У началу 2022 года пандемия коронавируса закончится. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью одному из изданий.

— 2021 будет еще одним годом пандемии. Но он будет более предсказуемым и управляемым. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в работе важно планировать заранее. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится, но это не значит, что вирус исчезнет, ​​- заявил Клюге.

В то же время он отметил, что необходима солидарность стран, чтобы вакцинироваться смогли все регионы, а не только богатые. Также он подчеркнул, что карантин нужно ослаблять в странах постепенно, для того, чтобы не вернуться к началу пандемии.

Ранее Клюге утверждал, что в настоящее время вирус лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.

Представитель ВОЗ уточнил, что это лишь прогноз, и как будут развиваться события, пока сказать сложно.

Коронавирус в мире

По состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 114,6 млн случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 2,5 млн человек.

Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются США (28,4 млн), Индия (11,1 млн), Бразилия (10,6 млн), Россия (4,2 млн) и Великобритания (4,1 млн).

Подробнее о коронавирусе в мире читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Welt