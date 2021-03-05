После коронавируса чаще всего пациенты обращаются к врачу с аритмией, перикардитами и дисбалансом давления.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-кардиолог Елена Прокопович в программе Есть здоровый вопрос.

— Во время постковидного синдрома врачи чаще наблюдают перикардиты, то есть скопления жидкости в сердце. Это воспаление и его лечат определенными гормональными, нестероидными и мочегонными препаратами по назначению специалиста. Также фиксируют аритмии — нарушение ритма сердца и дисбаланс давления у гипертоников, — отметила кардиолог.

Она утверждает, больше всего врачи боятся диагностировать у пациента после Covid-19 миокардиты, которые являются осложнениями вирусных заболеваний.

Во время миокардита сердечная мышца больного человека может легко менять форму, таким образом сердце расширяется и снижается сократительная функция органа.

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По словам врача, тахикардия, то есть ускорение сердечного ритма, также наблюдают у пациентов после Covid-19 вследствие гипоксии и несколько пониженной силы сердечных мышц.

— Если вы чувствуете нарушение сердечного ритма после болезни, удушье более месяца, отеки в ногах и нетипичные боли в грудной клетке, то стоит обратиться к врачу, чтобы обследовать сердечно-сосудистую систему и предотвратить образование хронических заболеваний, — добавила Прокопович.

Повреждение сердца после Covid-19

В почти половины пациентов, переболевших Covid-19 в тяжелой форме, появились повреждения сердечной ткани — миокардит и ишемия. Об этом сообщили ученые из Университетского колледжа Лондона.

МРТ показала, что у 80 из 148 пациентов (54%) сердечная мышца была повреждена. Анализ показал, что часть из них были старыми, а часть — новыми, появившимися из-за коронавируса.

В 39 пациентов (26%) повреждения имели вспыльчивый характер, у 32 (22%) диагностика показала ишемическую болезнь сердца, а еще в девяти и то, и другое.

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