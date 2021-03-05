PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Более 187 тыс. заражений гриппом и ОРВИ за неделю: Украина превысила эпидпорог

С начала эпидсезона 28 сентября 2020 и до 28 февраля текущего года 8,8% населения Украины уже переболело гриппом и ОРВИ.

грип грві

За последнюю неделю февраля заразилось более 187 тыс. украинцев, а интенсивный показатель заболеваемости уже на 2% превышает установленный эпидемический порог.

Читайте
Повторное заражение и микс Covid-19 и гриппа: вирусолог объяснила, возможно ли это

С начала эпидсезона пришлось госпитализировать 73 424 человека, среди них 31% детей. Зато за все время вакцинировались от гриппа 191 289 человек, а за последнюю неделю только 789.

Вакцинация в Украине

4 марта Украина получила вакцины для плановых прививок на сумму около 16 млн грн.

На склады госпредприятия Укрвакцина доставили грузы с препаратами для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), дифтерии и столбняка (300 тыс. доз), сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Вакцины доставят в регионы и они станут доступными уже на следующей неделе.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка