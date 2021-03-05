С начала эпидсезона 28 сентября 2020 и до 28 февраля текущего года 8,8% населения Украины уже переболело гриппом и ОРВИ.

За последнюю неделю февраля заразилось более 187 тыс. украинцев, а интенсивный показатель заболеваемости уже на 2% превышает установленный эпидемический порог.

С начала эпидсезона пришлось госпитализировать 73 424 человека, среди них 31% детей. Зато за все время вакцинировались от гриппа 191 289 человек, а за последнюю неделю только 789.

Вакцинация в Украине

4 марта Украина получила вакцины для плановых прививок на сумму около 16 млн грн.

На склады госпредприятия Укрвакцина доставили грузы с препаратами для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), дифтерии и столбняка (300 тыс. доз), сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Вакцины доставят в регионы и они станут доступными уже на следующей неделе.