Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца уносят более 17 млн жизней ежегодно по всему миру. В список этих болезней входит и инфаркт.

Врач-кардиолог Елена Прокопович рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, что такое инфаркт, его основные признаки и симптомы.

Симптомы и причины инфаркта

Инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз. Гибель клеток начинается через 20-40 минут с момента прекращения кровотока.

Самая распространенная причина инфаркта — это стеноз или сужение сосудов.

Симптомы: боль за грудиной, слабость, потливость, одышка, тревога.

— Когда покалывает сбоку или немеют несколько пальцев — это не является характерным симптомом инфаркта, но, когда конкретно давит за грудиной, может печь, болеть — это сигнал для того, чтобы пойти к врачу, — утверждает кардиолог.

Она добавила. что боль может возникать во время физических нагрузок, волнений, работы, потому что к сердцу должна прибывать кровь, но поскольку есть препятствия на ее пути, кровоток останавливается.

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Врач отметила, что в случае ощущения этих симптомов следует обратиться в скорую помощь по номеру 103, или же прийти к врачу-кардиологу на обследование.

Что такое инсульт

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Заболевание связано с нехваткой кровотока и отмиранием участка ткани мозга.

Симптомы инсульта: неподвижные конечности, внезапная заторможенность и сонливость, ухудшение зрения, работы речевого аппарата, потеря чувствительности в теле, головная боль, которая сопровождается тошнотой.

Подробнее о симптомах инсульта и первой помощи читайте на Фактах ICTV.