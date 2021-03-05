Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца уносят более 17 млн жизней ежегодно по всему миру. В список этих болезней входит и инфаркт.
Врач-кардиолог Елена Прокопович рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, что такое инфаркт, его основные признаки и симптомы.
Симптомы и причины инфаркта
Инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз. Гибель клеток начинается через 20-40 минут с момента прекращения кровотока.
Самая распространенная причина инфаркта — это стеноз или сужение сосудов.
Симптомы: боль за грудиной, слабость, потливость, одышка, тревога.
— Когда покалывает сбоку или немеют несколько пальцев — это не является характерным симптомом инфаркта, но, когда конкретно давит за грудиной, может печь, болеть — это сигнал для того, чтобы пойти к врачу, — утверждает кардиолог.
Она добавила. что боль может возникать во время физических нагрузок, волнений, работы, потому что к сердцу должна прибывать кровь, но поскольку есть препятствия на ее пути, кровоток останавливается.
Врач отметила, что в случае ощущения этих симптомов следует обратиться в скорую помощь по номеру 103, или же прийти к врачу-кардиологу на обследование.
Что такое инсульт
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Заболевание связано с нехваткой кровотока и отмиранием участка ткани мозга.
Симптомы инсульта: неподвижные конечности, внезапная заторможенность и сонливость, ухудшение зрения, работы речевого аппарата, потеря чувствительности в теле, головная боль, которая сопровождается тошнотой.
Подробнее о симптомах инсульта и первой помощи читайте на Фактах ICTV.