Украинские ученые по анализу крови больных коронавирусом научились прогнозировать, как будет развиваться болезнь. О результатах исследования рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

– Мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, тем хуже прогноз), и доказали это (кстати, первыми в мире), – отметил ученый.

По его словам, для определения уровня внеклеточной ДНК они отобрали кровь у 80 пациентов, находившихся в состоянии обычной, средней тяжести, но имели высокий риск тяжелого течения заболевания.

Досенко рассказал, что на днях они получили окончательные результаты — благодаря реактивам, которые приобрели за счет гранта Национального фонда исследований Украины.

– Все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, — сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК, – подытожил ученый.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 марта коронавирусом в Украине заболели еще 10 155 человек. Общее количество инфицированных достигло 1 384 917 случаев.

Из них умерли в результате осложнений 26 763 пациента, за сутки — 172.

В то же время выздоровели уже 1 191 022 украинца, из которых 4 149 – за последние 24 часа.

Источник: НАН