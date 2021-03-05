Избыточный вес и ожирение могут приводить к сокращению продолжительности жизни и являться риском появления хронических заболеваний: сердечно-сосудистых болезней, диабета, заболеваний органов дыхания, печени.

Исследования STEPS о распространении факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине в 2019 году обнаружили, что только две пятых (39,6%) населения в Украине имели нормальный вес, а почти три пятых (59,1%) — избыточный вес и ожирение.

В Центре общественного здоровья напомнили, как рассчитать индекс массы своего тела, а также, что делать, чтобы избежать ожирения.

Причины ожирения

По данным ЦОЗ, основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма.

Во всем мире отмечаются следующие тенденции:

рост потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жиров;

снижение физической активности из-за сидячего образа многих видов деятельности, изменение в способах передвижения и растущая урбанизация.

Как нормализовать и контролировать свой вес

Избыточный вес и ожирение, так же как и связанные с ними неинфекционные заболевания, в значительной мере можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни:

Уменьшите потребление калорий и контролируйте порции : отслеживайте количество потребляемой пищи и ее калорийность, старайтесь заменить калорийную пищу овощами и несладкими фруктами, следуйте здоровому питанию;

: отслеживайте количество потребляемой пищи и ее калорийность, старайтесь заменить калорийную пищу овощами и несладкими фруктами, следуйте здоровому питанию; Будьте активными: ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно;

ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно; Узнайте свой индекс массы тела . Это может помочь вам понять, здоровий ли у вас вес и нужно ли вам похудеть.

. Это может помочь вам понять, здоровий ли у вас вес и нужно ли вам похудеть. Обратитесь за помощью, если вам не удается самостоятельно похудеть, поговорите со своим врачом.

Как рассчитать индекс массы тела

Узнать, есть ли у человека избыточный вес и ожирение, можно с помощью расчета индекса массы тела (ИМТ). Он является оптимальным показателем для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья.

Рассчитать оптимальное соотношение веса и роста (индекс массы тела) можно по простой формуле: ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).

В Минздраве отметили, что для детей и подростков, которые продолжают расти, невозможно определить показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому используют специальные таблицы, в которых указаны нормальные пределы для каждого возраста.

Окружность талии — второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск возникновения опасных заболеваний.

Для мужчин повышенный уровень риска ожирения — более 94 см в талии, для женщин — 80 см. В то же время высокая степень риска для мужчин — свыше 102 см, для женщин — более 88 см.

Как бороться с ожирением

Диетологи советуют худеть под наблюдением медиков. Они помогут выявить болезни, подобрать правильное питание и назначить лечение.

И независимо от того, имеете ли вы лишний вес, специалисты советуют отказаться от фастфуда, жирной и жареной пищи, сладких газированных напитков, ограничить употребление сахара, соли, маринадов и копченостей. К правильному питанию надо добавить еще и физическую активность.

Подробнее о том, как бороться с ожирением читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ