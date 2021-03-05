Избыточный вес и ожирение могут приводить к сокращению продолжительности жизни и являться риском появления хронических заболеваний: сердечно-сосудистых болезней, диабета, заболеваний органов дыхания, печени.
Исследования STEPS о распространении факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине в 2019 году обнаружили, что только две пятых (39,6%) населения в Украине имели нормальный вес, а почти три пятых (59,1%) — избыточный вес и ожирение.
В Центре общественного здоровья напомнили, как рассчитать индекс массы своего тела, а также, что делать, чтобы избежать ожирения.
Причины ожирения
По данным ЦОЗ, основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма.
Во всем мире отмечаются следующие тенденции:
- рост потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жиров;
- снижение физической активности из-за сидячего образа многих видов деятельности, изменение в способах передвижения и растущая урбанизация.
Как нормализовать и контролировать свой вес
Избыточный вес и ожирение, так же как и связанные с ними неинфекционные заболевания, в значительной мере можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни:
- Уменьшите потребление калорий и контролируйте порции: отслеживайте количество потребляемой пищи и ее калорийность, старайтесь заменить калорийную пищу овощами и несладкими фруктами, следуйте здоровому питанию;
- Будьте активными: ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно;
- Узнайте свой индекс массы тела. Это может помочь вам понять, здоровий ли у вас вес и нужно ли вам похудеть.
- Обратитесь за помощью, если вам не удается самостоятельно похудеть, поговорите со своим врачом.
Как рассчитать индекс массы тела
Узнать, есть ли у человека избыточный вес и ожирение, можно с помощью расчета индекса массы тела (ИМТ). Он является оптимальным показателем для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья.
Рассчитать оптимальное соотношение веса и роста (индекс массы тела) можно по простой формуле: ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).
В Минздраве отметили, что для детей и подростков, которые продолжают расти, невозможно определить показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому используют специальные таблицы, в которых указаны нормальные пределы для каждого возраста.
Окружность талии — второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск возникновения опасных заболеваний.
Для мужчин повышенный уровень риска ожирения — более 94 см в талии, для женщин — 80 см. В то же время высокая степень риска для мужчин — свыше 102 см, для женщин — более 88 см.
Как бороться с ожирением
Диетологи советуют худеть под наблюдением медиков. Они помогут выявить болезни, подобрать правильное питание и назначить лечение.
И независимо от того, имеете ли вы лишний вес, специалисты советуют отказаться от фастфуда, жирной и жареной пищи, сладких газированных напитков, ограничить употребление сахара, соли, маринадов и копченостей. К правильному питанию надо добавить еще и физическую активность.
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Источник: ЦОЗ