От вакцины против коронавируса, которую изготавливает компания Moderna, обнаружили отдаленные побочные эффекты.

Об этом сообщили врачи из Массачусетской больницы общего профиля и Национального института здравоохранения США. Они обнаружили кожную реакцию у пациентов, которые сделали прививки препаратом Moderna.

Во время третьей фазы испытаний врачи заметили у 244 из более 30 тыс. пациентов (0,8%) реакцию в месте укола, которая появлялась на восьмой день после введения первой дозы вакцины.

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После второй дозы вакцины такая реакция появилась в 68 добровольцев — 0,2%. На коже пациентов появились покраснения, уплотнения, которые болели, но прошли в течение четырех-пяти дней.

По словам специалистов, у 12 пациентов после первой дозы в диапазоне от 4 до 11 дней появились кожные воспаления и высыпания.

— Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с этими реакциями, которые появились у места инъекции после полного исчезновения начальных местных и системных симптомов, связанных с вакцинацией. В пяти реакциях были бляшки третьей степени (диаметром ≥10 см), — отметили врачи.

В то же время, в связи с отсутствием противопоказаний для дальнейшей вакцинации, эти пациенты получили вторую дозу. После этого у троих пациентов организм так же отреагировал на вакцину, еще у троих реакция была не такой интенсивной, как на начальную дозу.

Побочные эффекты от вакцины

В Украине 4 марта зафиксировали 126 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, на нежелательные побочные действия пожаловались лишь более 1% от всех вакцинированных.

Наибольшее количество прививок за последние сутки провели мобильные бригады в Днепропетровской области. Меньше всего — на Закарпатье.

Подробнее о побочных реакциях после вакцинации читайте на Фактах ICTV.