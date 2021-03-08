Вакцинация от коронавируса: распространенные фейки, которым не стоит верить

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень самых распространенных фейков о вакцинации против коронавируса, которым не стоит верить. Много ложных слухов о вакцине CoviShield начали распространять еще до начала иммунизации населения.

Украинцам прививку делают вакциной, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca. Препарат изготавливает известный мировой производитель вакцин — индийский Serum Institute, и он имеет название Covishield.

Распространенные фейки о вакцинации

Фейк №1: Covishield — “генерик”, который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/AstraZeneca

Это не правда. Covishield — та же AstraZeneca, которую изготавливают на индийском заводе. Вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Фейк №2: мРНК-вакцины — генетическое оружие, которое изменяет гены

На самом деле мРНК-вакцины не проникает в ядро клетки, где расположена наша ДНК.

Фейк №3: все индийские вакцины хуже европейских

Это не правда. Индия — производитель вакцин, который обеспечивает 65% мирового рынка. В частности, препараты Serum Institute уже много лет используют в Украине.

Фейк №4: Covid-вакцина вызывает рассеянный склероз

Во время тестирования вакцины AstraZeneca зафиксировали один случай рассеянного склероза и один случай воспаления спинного мозга. Однако дальнейшие исследования показали, что эти случаи не связаны с Covid-вакциной.

Фейк №5: вакцина Pfizer/BioNTech приводит к бесплодию у женщин

Как известно, Covid-вакцина от коронавируса содержит частицы мертвого вируса. После прививки в организме человека вырабатываются такие же антитела, которые были бы после перенесенного коронавируса. Однако после болезни женщины все так же могут забеременеть. Это значит, что Covid-вакцина не приводит к бесплодию.

Фейк №6: из-за вакцинации можно заразиться коронавирусом

Это невозможно. Доза вакцины не содержит живого вируса. Если после прививки вы получили положительный тест на коронавирус, возможно вы были инфицированы на момент иммунизации, но не знали об этом.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Дозу вакцины уже получили несколько представителей власти, среди них президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также прививку сделали ряд врачей, которые лечат больных коронавирусом. По состоянию на 7 марта уже 17 947 человек иммунизировались против опасного коронавируса.