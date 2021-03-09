Мэр Львова Андрей Садовой не исключает возможности введения локдауна в городе, из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

М добавил, что ученики могут снова перейти на дистанционное обучение.

— Волна вируса постепенно заполняет Львовскую область, поэтому мы на пороге непростых решений, но верю, что мы со всем справимся, — сказал Андрей Садовой.

По словам Садового, такие меры рекомендованы областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

9 марта состоится городской заседание комиссии на котором будет принято решение относительно дальнейшей формы обучения детей.

Карантин в Украине

8 марта МЗ обновил перечень карантинных зон.

В красную попали четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В оранжевой оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет