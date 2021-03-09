Певица Джерри Хейл уже три года, как вегетарианка. Не ест продуктов животного происхождения.

Для Джерри Хейл это было своеобразным подвигом отказаться от мяса, ведь ее родители работают мясниками. СО временем перестала есть рыбу и яйца.

Американские ученые подсчитали: каждый вегетарианец спасает 5 коров, 20 свиней, 760 кур и полтонны рыбы. Именно такое количество мяса человек съедает за свою жизнь.

В Украине сейчас настоящий бум на зеленую продукцию. Есть только “полезное” становится трендом.

Вегетарианство захватывает все больше людей. Не только в Украине, но и в мире. Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Памела Андерсон, Брэд Питт. Все они употребляют продукты только растительного происхождения.

Но почему же люди отказываются от мяса? Это полезно или опасно?

Стоп продуктам животного происхождения кто-то говорит ради эксперимента, а кто-то из-за здорового образа жизни. Но здесь не все так просто говорят диетологи.

Мы млекопитающие, мы живем на белке животного происхождения, он лучше у нас работает. Нарушается состояние психики — нарушается состояние сна. Согласно єэтому, идет нарушение гормонального фона, — Людмила Гончарова, врач-диетолог.

С другой стороны — в мясе может быть много вредных компонентов. Антибиотики, гормоны. А еще оно повышает холестерин.

Вегетарианский образ жизни никак не влияет на продолжительность жизни.

Если украинцы в среднем доживают до 72 лет, американцы до 78, то в Индии только до 69.

Хотя существуют и другие научные исследования. Согласно им — вегетарианцы живут дольше.

Растительных вариаций на замену мясу немало. В 100 граммах мяса столько же белка, сколько в пшенице. Почти вдвое больше его в фасоли, миндале и сушеных грибах, и еще больше в сыре.

Сейчас популярность в мире завоевывает даже растительная рыба. Всего несколько недель назад завезли ее и в Украину. Правда, по цене такая рыба вдвое дороже обычного. Но производители говорят: она того стоит.

Вегетарианские блюда

Всемирный день вегетарианства отмечают 1 октября с 1977 года по инициативе Североамериканского вегетарианского общества.

Главная цель праздника – повышение информированности жителей планеты о преимуществах вегетарианского образа жизни.

Ученые давно спорят о плюсах и минусах отказа от пищи животного происхождения для здоровья, но с чем действительно нельзя не согласиться – в рационе вегетарианцев есть блюда, от которых не откажется даже мясоед.

Факты ICTV сделали подборку рецептов коронных вегетарианских блюд.