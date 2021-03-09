PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Во Львове развернут два дополнительных Covid-госпиталя на 700 мест

Во Львове развернут дополнительные Covid-госпитали на базе двух больниц, добавить планируют 700 коек.

лікарня

Сейчас в городе для больных коронавирусом зарезервировано 1 300 мест, из которых, по состоянию на утро 9 марта, заполнены уже 534.

Читайте
Карантин на Закарпатье: в области медицинский коллапс и нехватка коек

Решение о создании дополнительных мест только что приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Резерв есть. Но кто может спрогнозировать, сколько больных в дальнейшем будут попадать в больницы за сутки: или 40, или 50, или 60, — отметил городской председатель Львова Андрей Садовой.

Карантин во Львове

9 марта мэр города Андрей Садовой сообщил, что не исключает возможности введения в Львове нового локдауна, из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Садовой также сообщил о возможности возвращения школьников к дистанционной форме обучения.

Источник: Андрей Садовой

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка