Во Львове развернут два дополнительных Covid-госпиталя на 700 мест

Во Львове развернут дополнительные Covid-госпитали на базе двух больниц, добавить планируют 700 коек.

Сейчас в городе для больных коронавирусом зарезервировано 1 300 мест, из которых, по состоянию на утро 9 марта, заполнены уже 534.

Решение о создании дополнительных мест только что приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Резерв есть. Но кто может спрогнозировать, сколько больных в дальнейшем будут попадать в больницы за сутки: или 40, или 50, или 60, — отметил городской председатель Львова Андрей Садовой.

Карантин во Львове

9 марта мэр города Андрей Садовой сообщил, что не исключает возможности введения в Львове нового локдауна, из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Садовой также сообщил о возможности возвращения школьников к дистанционной форме обучения.

Источник: Андрей Садовой