Вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech показала высокую способность нейтрализовать штаммы коронавируса, которые впервые обнаружили в Бразилии, Великобритании и Южной Африке.

Об этом свидетельствует новое исследование, которое провели ученые из Pfizer Inc и BioNTech SE, а также медицинского филиала Техасского университета.

В ходе исследования ученые протестировали образцы сыворотки, которые взяли у людей через две или четыре недели после того, как они получили вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Они были противопоставлены вирусам, которые были сконструированы так, чтобы были мутации из трех вирусных линий.

Вакцина продемонстрировала примерно эквивалентные уровни нейтрализующей активности против штаммов из Бразилии и Великобритании по сравнению с версией вируса, известной в начале прошлого года.

Компания Pfizer заявила, что ее нынешняя вакцина, скорее всего, будет эффективна против южноафриканского штамма. Однако производитель планирует протестировать третью дозу своей вакцины, а также вариант вакцины, специально модифицированной для борьбы с южноафриканским штаммом.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech является эффективной для иммунизации людей старше 80 лет.

Специалисты рассмотрели 446 вакцинированных пациентов пожилого возраста, попавших в две больницы города Бристоля с января с заболеваниями нижних дыхательных путей. Через 14 дней после введения одной дозы вакцины Pfizer она показала эффективность 79,3% в предотвращении появления симптомов у людей из указанной возрастной группы.

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