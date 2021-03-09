Сыворотка от коронавируса AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.

Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8.

Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca — идентичны. Первая просто производится по лицензии на заводе Serum Institute в Индии.

Препарат ранее одобрила ВОЗ для экстренного применения, Украина сделала это 22 февраля, а 24 числа уже стартовал первый этап вакцинации.

Согласно последним исследованиям в Великобритании, эффективность вакцины AstraZeneсa в предотвращении госпитализации лиц, старше 70 лет, составляет более 80%.

При этом вакцину, изготовленную в Индию, эксперты ВОЗ признали безопасной и эффективной.