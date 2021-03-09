Информация о том, что от вакцины против коронавируса Covishield из Индии возникают тяжелые побочные эффекты — фейковая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 марта.

— На 20 тыс. прививок мы получили 185 сообщений побочных эффектов от препарата, начиная от покраснения кожи, заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий при осуществлении почти 20 тыс. прививок в Украине не зафиксировали, — отметил Степанов.

По его словам, в Украине был один случай, когда после вакцинации человека положили в больницу из-за повышения температуры в течение двух дней.

— После двух дней температура у пациента была нормального уровня и его выписали из больницы. Если даже сравнить побочные эффекты после вакцины, которые могут быть в течение суток, и действие вакцины, которая защищает от смертельной болезни, то все могут сделать выводы, — добавил Степанов.

Министр напомнил, что продолжается запись на вакцинацию против коронавируса. Записаться может любой человек через портал Дія, контакт-центр Министерства здравоохранения (0 800 60 20 19) и портал covid.gov.ua.

По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалось уже 190 230 человек.

Коронавирус в Украине

В Украине обновили показатели регионов по распространению коронавируса. Четыре области попали в красной зоне, в оранжевой — девять.

По состоянию на 9 марта в красную зону попали такие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материале Фактов ICTV.