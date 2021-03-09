В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. На прошлой неделе в стране планировали прививать 10 тыс. человек в день.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 марта. Он недоволен темпами вакцинации населения и в ближайшие дни намерен ускорить этот процесс.

— Меня не устраивают эти цифры. Я ставил другую задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что в конце прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть более 3 тыс., — отметил Степанов.

По его словам, 9 марта проведут селекторное совещание с главами областных администраций, представителями Офиса президента и директорами департаментов Минздрава.

Степанов напомнил, что вакцинация в Украине началась 24 февраля. Вакцину от Covid-19 получили уже 19 118 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 марта коронавирус зафиксировали в 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19. За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, а умерли — 76 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

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