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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Женщины чаще страдают от недомоганий после вакцинации, чем мужчины — исследование

Более тяжелые побочные эффекты после вакцинации от коронавируса былb обнаружены у женщин.

Женщины чаще страдают от недомоганий после вакцинации, чем мужчины — исследование

Таковы результаты исследования Центра контроля и профилактики заболеваний США.

К опросу ученых присоединилось более 13 млн вакцинированных граждан, 7 тыс. из которых имели побочные эффекты.

Женщины составили почти 80% из 7 тис. вакцинированных людей. Среди побочных эффектов они жаловались на сильную головную боль, головокружение и усталость.

— Сразу после прививки все было хорошо. Однако уже через несколько часов у меня начали стучать зубы, но я потела — было очень жарко, а потом очень холодно, — рассказала одна из участниц опроса, которая получила вакцину Moderna.

В то же время среди мужчин также были выявлены определенные побочные эффекты, однако в большинстве случаев это была обычная головная боль.

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Ученые Школы общественного здоровья Джонса Хопкинса объясняют: предыдущие научные исследования подтвердили тот факт, что взрослые женщины имеют более высокий риск реакций, чем мужчины, на вакцину против гриппа, который распространялся по миру в 2009 году.

В выводах отмечается, что женщины не должны беспокоиться о вероятности побочных эффектов, поскольку после их исчезновения организм создаст более устойчивый иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Смерть после вакцинации

В начале февраля в Нью-Йорке мужчина скончался через полчаса после прививки от коронавируса.

Пожилой пациент умер на территории медицинского центра: его нашли у выхода из здания.

После прививки, когда медики оценивали 15-минутную реакцию организма на препарат, мужчина чувствовал себя хорошо.

Согласно данным, никаких аллергических реакций выявлено не было. Каким препаратом вакцинировали мужчину, в центре не сообщили.

Источник: Business Insider

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