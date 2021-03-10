В сети появился онлайн-калькулятор, благодаря которому можно определить свою очередь на вакцинацию против коронавируса.

Для того, чтобы воспользоваться разработкой, необходимо ввести свои данные. После этого он посчитает, как долго придется ждать получения вакцины. Кроме того, он определит, какое количество людей находится впереди.

Какую информацию просят разработчики калькулятора:

возраст человека;

работает или живет гражданин в доме престарелых;

наличие беременности;

является ли гражданин медицинским работником, который непосредственно контактирует с больными коронавирусом, социальным сотрудником, преподавателем, участником ООС, правоохранителем, находится ли он или работает в местах лишения свободы;

есть ли сопутствующие заболевания.

Кроме того, на сайте есть информация о группах риска, сопутствующих заболеваниях, а также предостережение от вакцинации.

Вакцинация против коронавируса

С 24 февраля в Украине продолжается процесс вакцинации против коронавируса.

Первыми в стране вакцинируют медиков.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: OMNI Calculator