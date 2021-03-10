Украинские ученые получили первые результаты клинических исследований по лечению стволовыми клетками пневмонии, вызванной коронавирусом. И сами исследования, и полученные результаты обнадеживающие. Ведь известно, что именно массированные двусторонние воспаления легких у больных Covid-19 чаще всего становятся причиной летальных исходов или обрекают людей на длительные страдания.

Заместитель директора Криобанка Института клеточной терапии, кандидат биологических наук Владимир Шаблий в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о всех деталях нового исследования и о том, когда украинцы массово смогут лечить коронавирусную пневмонию стволовыми клетками.

— Исследования по лечению постковидних осложнений, в частности фиброза легких, с помощью стволовых клеток назвали прорывом. Или вы сами так считаете, учитывая то, что этим вопросом уже занимались ученые из Китая? Чем ваши исследования отличаются от их? Когда ваш институт заинтересовался этой проблематикой?

— Действительно, первыми исследования стволовых клеток для лечения Covid-19 и посткоронавирусних осложнений провели китайские ученые и в апреле прошлого года опубликовали первые результаты. Ознакомившись с ними, наш институт начал подготовку к собственным исследованиям.

В Украине в то время еще никто не занимался этой проблематикой, но мы поняли, что это очень перспективный путь лечения тяжелых коронавирусных пациентов. Мы усовершенствовали и расширили использованную китайскими учеными методику.

— Как вы подбирали пациентов для исследований? У них было похожее течение болезни и типичные осложнения? Или отбирали по возрасту?

— В исследовании приняли участие 13 пациентов (мужчины в возрасте от 36 до 73 лет) с пневмонией, сатурацией ниже 93% и подтвержденным диагнозом Covid-19.

Возраст не имел значения. Конечно, мы не брали беременных, детей, больных раком. Некоторые пациенты в анамнезе имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими, поэтому у них наблюдался тяжелое течение заболевания.

Мы изменили китайский протокол лечения. Если во время исследования в Китае пациентам однократно вводили одну дозу стволовых клеток — это около 70 млн на 1 килограмм веса тела. Мы же, проанализировав массив данных, касающихся лечения острого респираторного синдрома при других патологий, изучив тенденции течения ковидних пневмоний, поняли, что нужно трехразовое введения клеток. Это и дало свои результаты.

— Можете объяснить доступными словами принцип работы стволовых клеток при лечении постоковидних осложнений. Это инъекции? Или капельницы?

— Трехразовое введения клеток происходит капельным путем через локтевую вену. Во время лечения используются мезенхимальные стволовые клетки, полученные из пуповины человека. Эти клетки способны снижать воспалительный процесс. Благодаря таким свойствам стволовые клетки активно используют, например, при лечении остеоартрозов, системных воспалений (красная волчанка, ревматоидный артрит и т.д.).

К тому времени уже было известно, что во время коронавирусной пневмонии иногда возникает сильное воспаление — “цитокиновый шторм”. В таком случае опаснее самого коронавируса становится именно этот воспалительный процесс, он похож на бурю в легких. Во время такого “шторма” выделяется большое количество белков, которые еще больше усиливают воспаление, что нередко приводит к отеку легких. Этот “шторм” негативно влияет практически на все внутренние органы — на сердце, печень, почки.

Такое воспаление легких трудно остановить фармакологическими препаратами и оно приводит к серьезному осложнению — фиброзированию легких. Это когда легкие уже не способны выполнять свою основную функцию.

Стволовые клетки способны снимать этот воспалительный процесс у больных с тяжелой пневмонией. Более того, они могут стимулировать рост и дифференцировку клеток. Мы вводили 1 миллион стволовых клеток на 1 килограмм веса тела пациента троекратно в течение недели, то есть три раза в неделю, через каждые два дня.

Процедуры проводили только при условии, что пациенты, которые подходят под соответствующие критерии, давали согласие на экспериментальное лечение. Процесс ввода длился с лета 2020 до конца года.

— Понятно, что это не очень большой срок, учитывая насколько коварна эта болезнь. Но, если успех исследования будет очевидным через год, которые планируются следующие этапы?

— Я думаю, все зависит от того, какие результаты этого исследования получим в конце года. Врачи постоянно наблюдают за пациентами из нашей группы. В протоколе этом подробнее расписано. Пациенты несколько раз приезжают на обследование, делают КТ, сдают анализ крови и тому подобное.

Об успешном исходе будет видетельствовать достоверное различие уровня фиброзирования легких у наших пациентов и пациентов контрольной группы, которые не лечились стволовыми клетками. Но уже и сейчас наблюдается облегченное течение болезни у пациентов, при лечении которых применяли стволовые клетки, они быстрее выздоравливают.

Также на коротких сроках мы не заметили фиброзных изменений в легких, в сравнении с пациентами, что не лечились клетками. Но нужно дождаться отдаленных результатов, поскольку некоторые процессы обратимы.

— Будет ли метод лечения стволовыми клетками доступен широкому кругу украинский, пострадавших от ковидних пневмоний?

— Этот метод в ближайшее время не будет широкодоступным. Вообще лечение стволовыми клетками — это инновационный биотехнологический метод, достаточно дорогой, ведь на рынке этих технологий не так много. Через 5-10 лет, возможно, стоимость снизится, потому что увеличится конкуренция.

Так что мы работаем на перспективу, ведь все динамично меняется. Думаю, если бы это направление хоть немного финансировало государство, это лечение стало бы более доступным. Но пока у государства, к сожалению, нет средств на такие исследования.

Лечение Covid-19 стволовыми клетками

Исследования по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии стволовыми клетками проводил украинский Институт молекулярной биологии и генетики при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

Клеточные препараты изготовила биотехнологическая лаборатория Института клеточной терапии.

Подробнее об исследовании стволовых клеток в лечении пневмонии читайте на Фактах ICTV.