Вакцинация против коронавируса в Украине проходит только две недели, а вокруг индийской вакцины от AstraZeneca (CoviShield) возникло немало мифов.

Ложная информация может тормозить процесс иммунизации населения и внушать людям недоверие к веществу. Поэтому необходимо заранее понимать, какие данные неправдивы.

Какие мифы существуют о вакцине CoviShield?

Миф № 1. Индийский препарат CoviShield может вживить в тело чип

По словам специалистов, это ложная информация, ведь это нереально.

— Вы представляете, что это за чип должен быть, который пройдет через иглу, которой вводят вакцину? Чипов таких размеров нет, – заверяет эксперт с факт-чекинга Максим Скубенко.

Миф № 2. Вакцина не проверена и предназначена для стран третьего мира

Это неправдивая информация. Этот же препарат из Индии также закупают власти Канады, Австралии и Южной Кореи.

— Институт сыворотки крови в Индии — один из самых больших производителей вакцин в мире. Он изготовляет до 60 % всех вакцин. Технологически — это производственная площадка, на которой вырабатывается та же самая вакцина, которой вакцинируются и в Европе, и в США, – объяснил руководитель программы охраны здоровья ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Миф № 3. Сами врачи не спешат вакцинироваться

Директор Киевской городской клинической больницы № 3 Петр Иващенко сообщил, что их работники тотально вакцинируются.

Не делают прививку лишь те, кто недавно переболел или у кого-то повышенный уровень иммуноглобулина.

Миф № 4: Запрещено вакцинироваться пожилым людям, беременным и тем, кто ведет активную сексуальную жизнь

Возраст — не помеха для вакцинации. При этом вакцина никак не влияет на сексуальную жизнь человека.

А вот беременным и вправду не рекомендуют вакцинироваться из-за недостаточного количества исследований. Также нельзя вакцинироваться аллергикам и детям.

Миф № 5: Вакцина приводит к склерозу, бесплодию и даже смерти. Ею можно заразиться, и она может изменить гены

— Стандартные осложнения и побочные эффекты любой вакцины появляются локально в месте инъекции: покраснение, крапивница, в редких случаях бывают анафилактические реакции, — объясняет директор Киевского городского центра нефрологии и гемодиализа Эдуард Красюк.

Важно знать, что вакцина не защищает от коронавируса на 100 %. Но вероятность заболеть становится ниже.

Вакцинация против коронавируса

С 24 февраля 2021 года в Украине начали вакцинировать людей против коронавируса.

Пока прививки делают медикам.

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