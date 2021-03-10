При выборе косметолога пациенты должны быть внимательны и осторожны, чтобы врач имел соответствующее профессиональное образование и опыт работы.

Об этом рассказала врач-косметолог Екатерина Зонова Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос.

— Задача врача — объяснить пациентам, как правильно ухаживать за кожей, и какие именно процедуры им нужны, чтобы только подчеркнуть красоту человека, — утверждает врач.

Зонова отметила, что косметолог может отказать пациенту, если врач не видит необходимости делать ту или иную процедуру.

— Пациенты не всегда понимают, как достичь желаемого результата. Не все знают, что можно корректировать мышцы, подбородок, шею, платизму, и как это работает. Если пациент говорит, что хочет сделать губы, но я вижу, что для гармонии на лице ему не хватает выраженного подбородка, то я советую то, что думаю, — отметила специалист.

По ее словам, инъекции — это опасные процедуры. Косметолог должен четко знать анатомию, понимать, какие препараты лучше применять, чтобы предотвратить риски и осложнения.

Перед лечением специалист должен ознакомиться с анамнезом пациента, ведь все возможные заболевания, которые есть у человека, влияют на желаемый результат и период лечения.

Противопоказания: острые заболевания, онкология. Что касается беременности и лактации, то инъекции — это стресс для организма. У женщин в этот период может исчезнуть молоко, также могут возникнуть нарушения в работе гормонов. Кроме того, всегда есть риск возможных осложнений.

Как сохранить молодость лица

Первоначально за кожей следует ухаживать с помощью средств для наружного применения. Если у человека будет качественный уход за кожей, то к хирургии можно прийти значительно позже и она будет более эффективной.

Можно применять кремы, чтобы убрать микроморщины, улучшать текстуру кожи, уменьшать выделение кожного сала, работать с пигментными пятнами.

Подробнее о том, как сохранить молодость лица — читайте в материале Фактов ICTV.