Молодость невозможно сохранить навсегда, однако, чтобы замедлить старение, люди часто обращаются к косметологии, которая способна бороться с возрастными изменениями.

Врач-косметолог Екатерина Зонова рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, как сохранить молодость лица и почему стоит пользоваться кремами.

По словам специалиста, в первую очередь за кожей следует ухаживать с помощью средств для наружного применения. Если у человека будет качественный уход за кожей, то к хирургии можно прийти значительно позже и она будет более эффективной.

Что касается гимнастики для лица, то она может только уменьшать отеки, но не разглаживать морщины.

— Если морщина образуется в результате преломления кожи в одном и том же месте из-за активной мимики, то гимнастика, которая наоборот увеличивает мимику, не может уменьшить морщины. Есть много исследований, которые не подтвердили эффективность фейс-билдинга, особенно, если вы не знаете свой тип кожи, тип старения, я думаю, не стоит злоупотреблять ресурсами интернета, чтобы не навредить своей коже, — отметила врач.

Зонова отметила, постоянно важно ухаживать за внешним слоем кожи. Косметика необходима для правильного очищения, увлажнения. Также можно применять кремы, чтобы убрать микроморщины, улучшать текстуру кожи, уменьшать выделение кожного сала, работать с пигментными пятнами.

— Однако не стоит доверять кремам с лифтинговым эффектом, которые утверждают, что могут убрать все морщины — это маркетинговый ход. В креме важны ингредиенты и активные вещества. Кроме того, важен процесс производства и химическая формула, — добавила врач.

Средства для ухода должен назначать врач со всеми рекомендациями, ведь неправильное использование может навредить коже.

Как сохранить молодость лица

Генетическая анатомия. Если у человека кожа держится крепко на костях, то кожа будет стареть медленнее;

Ресурсы организма и типы старения. В зависимости от того, какая у человека кожа, со временем будут проявляться определенные процессы;

Хронический стресс влияет на работу щитовидной железы, работа которой влияет на обмен веществ, отображается на коже;

Правильное и регулярное питание;

Здоровый сон;

Водный режим.

Как избавиться от прыщей

Акне или, как говорят в народе, прыщи — одно из самых распространенных заболеваний как детей, так и взрослых. Они часто приносят дискомфорт и даже боль.

Причины возникновения: гормональные изменения, неправильный уход за кожей, питание, плохие привычки.

Подробнее о том, как избавиться от прыщей — читайте на Фактах ICTV.