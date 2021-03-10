В Израиле от коронавируса прививали детей от 12 до 16 лет. Ученые выяснили, что вакцинация не вызывает у них серьезных побочных эффектов.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин Боаз Лев. Это исследование свидетельствует о том, что детей безопасно прививать от коронавируса.

— Мы не увидели никаких побочных эффектов. Даже незначительные встречаются довольно редко. Это обнадеживает, — отметил он.

В исследовании приняли участие 600 детей. Им вкололи две дозы вакцины Pfizer, которой вакцинируют взрослое население в стране. И среди этих детей не зафиксировали серьезных побочных эффектов после прививки, даже процент детей, у которых были слабые побочные эффекты очень низкий.

Сейчас разработчик Pfizer тестирует вакцинацию детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить ее и на детях в возрасте от 5 до 11 лет. Также AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Эти тесты займут несколько месяцев.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

По состоянию на 10 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 23 480 украинцев. За прошедшие сутки, 9 марта, мобильные бригады привили 4 362 человека.

Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область. За сутки там привили 660 человек, а за все время — 3 134. Меньше вакцинированных пока на Сумщине — там инъекции сделали только 430 людям.

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