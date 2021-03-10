В мире активно проходит процесс вакцинации против коронавируса. Сначала прививки начали делать людям, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, а также пенсионерам.
Для каждой вакцины существуют рекомендации по применению, например, возрастные рамки. Факты ICTV собрали информацию о том, в каком возрасте можно прививаться веществами против коронавируса от различных производителей.
- Pfizer и BioNTech
Вакцину этого производителя рекомендуют использовать для вакцинации людей старше 16 лет. В частности, эта информация указана в документе Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
При этом верхней возрастной границы нет.
- Moderna
Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по применению этого вещества. Вакцину нельзя колоть лицам младше 18 лет.
- AstraZeneca
Такие же рекомендации ВОЗ озвучила касательно оксфордской вакцины. Она для людей старше 18 лет.
В ряде стран ЕС пересматривали эти рекомендации и запрещали вакцинировать ею пожилых людей. Например, во Франции сначала запретили иммунизировать пенсионеров, а потом разрешили использовать для людей от 65 до 74 лет.
- Johnson & Johnson
Эту вакцину также рекомендуют использовать людям старше 18 лет.
- Sinovac
По поводу китайской вакцины общих рекомендаций пока нет. По данным СМИ, ею не рекомендуют прививаться детям до 18 лет.
Однако ряд стран установили четкие возрастные ограничения. Например, Филиппины и Таиланд, где одобрили вещество, иммунизируют только людей от 18 до 59 лет.
Вакцинация против коронавируса
В мире с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.
Украина присоединилась к этому процессу лишь в феврале 2021-ого.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.