В мире активно проходит процесс вакцинации против коронавируса. Сначала прививки начали делать людям, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, а также пенсионерам.

Для каждой вакцины существуют рекомендации по применению, например, возрастные рамки. Факты ICTV собрали информацию о том, в каком возрасте можно прививаться веществами против коронавируса от различных производителей.

Pfizer и BioNTech

Вакцину этого производителя рекомендуют использовать для вакцинации людей старше 16 лет. В частности, эта информация указана в документе Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

При этом верхней возрастной границы нет.

Moderna

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по применению этого вещества. Вакцину нельзя колоть лицам младше 18 лет.

AstraZeneca

Такие же рекомендации ВОЗ озвучила касательно оксфордской вакцины. Она для людей старше 18 лет.

В ряде стран ЕС пересматривали эти рекомендации и запрещали вакцинировать ею пожилых людей. Например, во Франции сначала запретили иммунизировать пенсионеров, а потом разрешили использовать для людей от 65 до 74 лет.

Johnson & Johnson

Эту вакцину также рекомендуют использовать людям старше 18 лет.

Sinovac

По поводу китайской вакцины общих рекомендаций пока нет. По данным СМИ, ею не рекомендуют прививаться детям до 18 лет.

Однако ряд стран установили четкие возрастные ограничения. Например, Филиппины и Таиланд, где одобрили вещество, иммунизируют только людей от 18 до 59 лет.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.

Украина присоединилась к этому процессу лишь в феврале 2021-ого.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: FDA, WHO, JNJ, Arab News