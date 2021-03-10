PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

С какого возраста можно делать прививки разными Covid-вакцинами

В мире активно проходит процесс вакцинации против коронавируса. Сначала прививки начали делать людям, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, а также пенсионерам.

вакцина, вакцинація

Для каждой вакцины существуют рекомендации по применению, например, возрастные рамки. Факты ICTV собрали информацию о том, в каком возрасте можно прививаться веществами против коронавируса от различных производителей.

  • Pfizer и BioNTech

Вакцину этого производителя рекомендуют использовать для вакцинации людей старше 16 лет. В частности, эта информация указана в документе Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

При этом верхней возрастной границы нет.

  • Moderna

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по применению этого вещества. Вакцину нельзя колоть лицам младше 18 лет.

  • AstraZeneca

Такие же рекомендации ВОЗ озвучила касательно оксфордской вакцины. Она для людей старше 18 лет.

Читайте
Эффективна ли Covid-вакцина против новых штаммов коронавируса

В ряде стран ЕС пересматривали эти рекомендации и запрещали вакцинировать ею пожилых людей. Например, во Франции сначала запретили иммунизировать пенсионеров, а потом разрешили использовать для людей от 65 до 74 лет.

  • Johnson & Johnson

Эту вакцину также рекомендуют использовать людям старше 18 лет.

  • Sinovac

По поводу китайской вакцины общих рекомендаций пока нет. По данным СМИ, ею не рекомендуют прививаться детям до 18 лет.

Однако ряд стран установили четкие возрастные ограничения. Например, Филиппины и Таиланд, где одобрили вещество, иммунизируют только людей от 18 до 59 лет.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.

Украина присоединилась к этому процессу лишь в феврале 2021-ого.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: FDA, WHO, JNJ, Arab News

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка