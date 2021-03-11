Миллионы женщин во всем мире потеряли доступ к контрацептивам и услугам по прерыванию беременности из-за пандемии Covid-19.

По данным ученых из Фонда народонаселения (ЮНФПА) ООН, 12 млн женщин в 115 странах с низким и средним уровнем доходов не смогли получить доступ к услугам по планированию семьи из-за коронавируса. Это привело к 1,4 млн незапланированных беременностей в 2020 году.

В то же время в апреле 2020 году в ЮНФПА прогнозировали, что из-за Covid-19 47 млн ​​в 114 странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные противозачаточные средства. Это подорвало бы прогресс в направлении расширения доступа к средствам контроля рождаемости, сокращение масштабов гендерного насилия и улучшение материнского здоровья.

Исполнительный директор ЮНФПА Наталья Канем утверждает, что прогноз ООН не оправдался, но если бы это произошло, то результат был бы катастрофическим. По ее мнению, объединение международного сообщества способствовало предотвращению этого сценария.

Однако в отчете за 11 марта 2021 года отмечено, что даже уменьшение количества все еще вызывает беспокойство и серьезные социальные и экономические последствия коронавируса требуют усиления действий для женщин.

Пандемия Covid-19

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за год пандемии коронавируса человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее.

Он утверждает, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут вернуться к привычной жизни.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии Covid-19.

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Источник: CBS News