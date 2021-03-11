Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid-19. То есть если человек переболел, то он все равно может сделать прививку.

Об этом в комметарии Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Светлана Гук. В то же время тем, кто переболел коронавирусом, дают возможность отсрочить вакцинацию минимум на полгода.

Также врач добавила: если у человека есть подозрение, что он сейчас может быть носителем вируса или болеть бессимптомно, тогда лучше подождать хотя бы две недели перед тем, как делать прививку.

Поскольку, если больной Covid-19 не знал своего диагноза и вакцинировался, то есть вероятность, что теоретически это может ухудшить течение болезни.

— Если вы узнали, что человек, с которым контактировали, получил положительный тест на коронавирус, то стоит подождать хотя бы две недели, чтобы убедиться, что ваш организм сейчас не находится в пассивном инфекционном процессе, — объясняет инфекционист.

Также Светлана Гук отмечает, что можно сделать ПЦР-тест или тест иммуноглобулина класса M, если человек все же сомневается и хочет знать точно, болел ли он уже или болеет сейчас.

А вот нужно ли готовиться к вакцинации и на что стоит обращать внимание перед тем, как идти делать прививку — можно прочитать в нашем материале.